Alice no País das Maravilhas fica adulta nesta versão hiper-realista feita pela inteligência artificial

“Alice no País das Maravilhas” é um dos clássicos da literatura infantil. Sua criação remonta ao século passado e ainda é reconhecida por milhões de pessoas nos dias de hoje. Um usuário da Internet combina esta obra reconhecida com a tecnologia para envelhecer a protagonista em uma mulher, de acordo com a perspectiva da inteligência artificial.

A versão da Disney é uma das mais famosas para aqueles que cresceram nas últimas três décadas. No entanto, esta versão gerada por inteligência artificial, postada em uma resenha no site Terra, não tem nada a ver com a original.

A menina cresceu. Ela ainda é loira e veste um traje azul. A diferença é que ela está usando um vestido muito semelhante ao que uma princesa real moderna usaria, muito no estilo de 2023 ou da nova era. Tem um toque de sensualidade, para aqueles que apreciam esse tipo de ilustrações feitas pela inteligência artificial.

Alice no País das Maravilhas

“Alice no País das Maravilhas” é um romance infantil de fantasia escrito pelo matemático, lógico, fotógrafo e escritor britânico Charles Lutwidge Dodgson, sob o pseudônimo de Lewis Carroll. Foi publicado em 1865 e tornou-se uma das obras mais famosas da literatura infantil.

A história narra a aventura de Alice, uma menina de 7 anos que cai em um buraco no chão e se encontra em um mundo estranho e maravilhoso. Nesse mundo, Alice encontra uma variedade de personagens excêntricos, como o Coelho Branco, a Rainha Vermelha e o Gato de Cheshire.

O romance está repleto de jogos de palavras, alusões literárias e humor absurdo. Foi interpretado de várias maneiras, desde uma simples história infantil até uma alegoria filosófica.

“Alice no País das Maravilhas” foi adaptada para muitos filmes, programas de televisão e peças de teatro. Além disso, o romance inspirou diversas outras obras de arte, música e literatura.

A obra foi elogiada por seu humor, imaginação e exploração de temas como identidade, lógica e realidade.