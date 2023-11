4 designs de UNHAS para você arrasar em Novembro

Um novo mês do ano começou e com ele novas ideias de Nail Art . Se você ainda não sabe como usar as unhas para novembro, não se preocupe porque estamos aqui para te ajudar. Reunimos os melhores designs baseados nas datas mais comemorativas que vão desde as festas tradicionais até as novas tendências, para que você possa celebrá-las com muita cor, criatividade e estilo.

Então prepare-se para pegar muitos SS e replicar os conjuntos que mais te inspiram. Eles farão você se destacar em qualquer ocasião neste mês de outono!

Honrando as tradições

Instagram: @xou_nailart

O Dia dos Mortos é comemorado com muito amor e significado, e suas unhas podem ser a forma perfeita de aderir à tradição. Inspire-se com caveiras de açúcar, flores, velas, padrões e cores vivas para capturar sua essência. Use uma base transparente e sobre ela pinte alguns esqueletos com pincel fino e esmalte preto, dê um toque festivo criando flores nos tons laranja, rosa e violeta. Suas mãos serão uma verdadeira obra de arte!

LEIA TAMBÉM: Dicas de Carolina Herrera para unhas mais elegantes – Metro ...

Amor pela Terra

Instagram: @samantharudge.beauty

Não perca a oportunidade de mostrar o seu apoio ao planeta neste Dia Mundial da Ecologia com unhas que refletem a beleza da natureza. Opte por usar tons de verde, azul e marrom, e acrescente detalhes de folhas, animais ou use-os com um estilo minimalista. Lembre-se também de tomar medidas significativas para reduzir o seu impacto no meio ambiente!

Musicais

Instagram: @sweetandsavvynails

Se você é amante da música, suas unhas de novembro são a melhor forma de demonstrá-lo. Pinte alguns instrumentos, notas e partituras neles, nossa recomendação? Experimente esta ideia e crie teclas de piano nas pontas das unhas usando esmalte preto e branco. Perfeito para comemorar o Dia Internacional do Músico!

Unhas cor vinho

Instagram: @thenewestnails

Você sabia que o Dia Mundial do Vinho Tinto é comemorado em 24 de novembro? Participe da celebração pintando as unhas em cores vermelhas profundas, como bordô, bordô ou marrom. Você pode usá-los sólidos ou até mesmo criar um design de taça de vinho e garrafa em uma base branca. Perfeito para levantar o copo e brindar!

Quer queira algo festivo, alegre, elegante ou cheio de significado, esta é a hora de dar asas à sua imaginação! Qual você tentará primeiro?

Fonte: Glamour MX

LEIA TAMBÉM: Unhas para 2023: os desenhos minimalistas que trazem elegância ...