4 cortes de cabelos ondulados em tendência para exibir penteados de impacto

As mulheres que possuem cabelos naturalmente ondulados têm a vantagem de desfrutar de um visual descontraído e de fácil manutenção.

Este tipo de cabelo é cheio de movimento, corpo e volume, e as ondas podem ser acentuadas seguindo truques como dormir com uma trança levemente úmida ou usando ferramentas de calor clássicas, como modeladores ou chapinhas.

Para realçar essas lindas ondas, aqui estão 4 estilos ideais:

‘Shaggy’ ou corte ‘swag’

O shaggy é um tipo de corte com um estilo descontraído e desestruturado, caracterizado por camadas longas e textura irregular. É especialmente favorecedor para aquelas pessoas com cabelos naturalmente ondulados ou cacheados, pois as camadas ajudam a destacar e definir os cachos. É um estilo versátil que pode ser adaptado a diferentes comprimentos de cabelo, desde curtos até longos.

Cabelos XXL com camadas

Embora as ondas se beneficiem de cortes curtos ou de comprimento médio, também são favoráveis as longas madeixas com ondas e cortes levemente em camadas, proporcionando volume. Para alcançar esse efeito espetacular, é importante que o cabelo esteja em boas condições e receba um cuidado extra. Além disso, especialistas recomendam o uso de uma franja lateral para enquadrar bem o rosto. Dessa forma, adicionamos um toque à longa cabeleira para que ela tenha mais forma

Corte long pixie

As mil variantes do tradicional corte “pixie” são ótimas alternativas para aquelas que desejam exibir um cabelo curto e cheio de personalidade. Este ano, temos visto o “pixie” um pouco mais longo em comparação com o corte tradicional. É um corte fácil de estilizar e personalizar de acordo com nossas características faciais.

Este corte se adapta a diferentes formatos de rosto. Para rostos mais redondos, é possível adicionar volume na parte superior e deixar alguns fios finos nas pontas para reduzir a forma redonda. Para rostos quadrados, é recomendável manter o cabelo ao redor da mandíbula para suavizar os ângulos. E para rostos alongados, uma franja mais longa pode ajudar a minimizar o comprimento.

Corte italian bob

O corte “bob” é um clássico que se reinventa a cada ano. Nesta temporada, o “Italian Bob” se destaca como uma escolha infalível para aqueles que desejam criar ondas e adicionar um toque extra de volume aos cabelos.

Com uma altura que chega aproximadamente aos lábios, uma base reta e camadas ligeiramente texturizadas, o “Italian Bob” é fácil de manter e estilizar, pois foi projetado para receber um toque de styling e secar ao ar livre. Perfeito para o dia a dia, também é adequado para usar com um vestido de alta costura, funcionando melhor em rostos ovais e/ou angulares. É um corte que se encontra a meio caminho entre a tradição e a modernidade.

