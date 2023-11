Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes:

Sagitário

Você tem que ser flexível e tomar decisões que não afetem as pessoas ao seu redor. Sua força de vontade o ajudará a superar todos os obstáculos e alcançar os objetivos que tanto deseja. Tenha sabedoria.

Capricórnio

Sua paz de espírito é muito importante para curar o coração e não permitir que ressentimentos permaneçam ali causando feridas. Ao conseguir sair dessa situação, você verá como tudo flui e se sentirá em paz e harmonia.

Aquário

Esse impulso, essa energia que você acumulou de raiva e ressentimento devem ser liberados do seu coração. Supere o passado para receber as bênçãos do presente e enfrentar todas as situações com muita força.

Peixes

Aquele momento de angústia e medo que te deixou preso e você não conseguia encontrar o caminho já passou. Agora você está livre para seguir em frente e valorizar as bênçãos que o universo lhe dá.