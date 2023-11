Designs de sobrancelhas que envelhecem até 20 anos e deve ser evitado a todo custo aos 40

As sobrancelhas são uma parte importante da sua aparência e imagem, e até são consideradas “o quadro dos olhos”, e por isso você deve saber como maquiá-las e usar as formas que mais lhe beneficiem, ou você vai parecer envelhecida.

E existem alguns designs que não favorecem a partir dos 40, pois somarão anos e prejudicarão sua imagem.

Então, se você tem 40 ou mais, vamos te dizer quais são os estilos e designs de sobrancelhas que você não deve usar, mesmo que estejam na moda, pois te farão parecer mais velho.

Que desenhos de sobrancelhas você deve evitar aos 40 porque envelhecem e tiram elegância.

Sobrancelhas muito finas

Sobrancelhas muito finas não te favorecem os 40 , pois faz com que você pareça mais velha e tira poder, beleza e até forma do seu rosto.

O melhor é usar um design de sobrancelhas grossas, como mostrado por celebridades como Kate Middleton e Sofía Vergara, mas não exagere porque isso endurecerá os traços faciais.

Sobrancelhas arredondadas ou curvas

Outro tipo de sobrancelhas que adicionam anos, você pode até mesmo parecer até 20 anos mais velha, são as sobrancelhas arredondadas ou curvas, que além disso também são pouco elegantes.

Este tipo de sobrancelhas faz o rosto parecer ainda mais arredondado, então evite-as a todo custo quanto chegar aos 40 anos.

Sobrancelhas marcadas ou pontiagudas

Sobrancelhas marcadas ou pontiagudas também não lhe beneficiam, pois endurecerão seus traços e farão com que as rugas se acentuem ainda mais.

A ideia é ter sobrancelhas suaves tanto em design, curvas e cor para que você pareça natural e jovem.

Sobrancelhas retas

As sobrancelhas retas também devem ser evitadas, pois endurecem o olhar e marcam mais as linhas de expressão e até as olheiras.

Então, se você tem 40 ou mais, evite usar sobrancelhas retas e principalmente finas, porque definitivamente não favorecerão sua aparência.