A importância de cuidar da saúde bucal durante a gestação

A gestação é um período crucial que exige cuidados especiais para garantir a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Além dos cuidados físicos, como uma dieta equilibrada e consultas médicas regulares, a saúde bucal também demanda atenção durante a gravidez. As mudanças hormonais que ocorrem nesse período tornam o tecido gengival mais suscetível às bactérias presentes na placa dental, aumentando a sensibilidade à gengivite, caracterizada pelo sangramento gengival.

Outro fator relevante é a exposição dos dentes aos ácidos estomacais devido a náuseas e vômitos frequentes, levando à perda de minerais do esmalte dental e aumentando o risco de cárie. Associado a esses problemas, mudanças na dieta, como o aumento do consumo de alimentos açucarados, também contribuem para o surgimento de cáries. Se não tratadas, tanto a cárie quanto a gengivite podem evoluir para condições mais sérias, como abscessos dentais e periodontite, aumentando o risco de parto prematuro ou baixo peso do bebê ao nascer.

Dicas de Prevenção e Cuidados com o Bebê

Cuidados na gestação/ Reprodução

Diante desses desafios, é essencial intensificar os cuidados com a saúde bucal durante a gravidez. Manter uma higiene oral rigorosa e realizar consultas regulares com o dentista para tratamento precoce de problemas são medidas fundamentais. Uma alimentação saudável, com foco em frutas, verduras e carnes magras, além de uma boa hidratação, também são recomendadas para preservar a saúde bucal durante a gestação.

Além disso, é crucial começar a cuidar da saúde bucal do bebê desde cedo. Agendar uma avaliação odontológica antes mesmo do nascimento dos primeiros dentinhos é importante para avaliar as estruturas da boca e da face do bebê, oferecer orientações adequadas sobre higiene e estabelecer bons hábitos para a prevenção de problemas dentários na primeira infância. Investir na saúde bucal durante a gestação não apenas beneficia a mãe, mas também estabelece as bases para um sorriso saudável para o bebê, promovendo um desenvolvimento saudável desde os primeiros meses de vida.

