Os melhores perfumes intensos para homens que estão arrasando nas vendas

Os perfumes costumam ser produtos muito pessoais apesar de se tratar de produtos universais. E é que dependendo do pH de cada um, as fragrâncias podem cheirar totalmente diferentes. Isso acontece com todos os tipos de perfumes, mas é mais apreciado nos que são intensos.

As fragrâncias com odores intensos são características por chamar a atenção de todos e é por isso que são as preferidas pelos homens. Os aromas intensos não só mostram muita personalidade e presença em uma sala, mas também são muito duradouros na pele e ajudam a esconder outros odores desagradáveis. A seguir, apresentamos uma lista com alguns dos melhores perfumes intensos que arrasam no mercado masculino:

Fragrância intensa de Kenzo

O perfumista Quentin Bisch foi encarregado de criar esta fragrância intensa masculina da marca Kenzo, que combina a intensidade do bambu, refletida na forma do frasco, e na frescura da brisa marinha. Sua composição também inclui madeira de sândalo, extrato de patchouli, acorde marinho e pimenta rosa.

Fragrância intensa de Tous

Esta fragrância da Tous oferece-lhe um aroma intenso e uma mistura de aromas que vai adorar. O produto tem notas de almíscares, âmbar, musgo e fava tonka. O seu moderno frasco é de 100 mililitros que pode durar muito mais se for pulverizado a uma distância aproximada de 10 centímetros da pele, pois graças à sua intensidade consegue durar muito tempo na pele.

Fragrância intensa da Nike

A essência desta fragrância intensa da marca Nike permanece na pele mesmo que as horas passem. As notas desta colônia incluem bergamota, cardamomo, madeira de cedro, lavanda, vetiver e almíscar.

Perfume intenso de Dolce & Gabbana

Por último, Dolce & Gabbana usou o acorde de Moepel, uma árvore autóctone da África do Sul que tem um aroma totalmente único, para criar este perfume. Esta fragrância intensa de 40 ou 75 mililitros é completada com notas frescas de alfavaca, lavanda, gerânio e calêndula.