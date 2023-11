Mechas balayage que rejuvenescem e que são perfeitas para mulheres de cabelo castanho

A técnica de balayage é uma coloração que se caracteriza por seu acabamento graduado. Especificamente, consiste em um deslizar de cor que é feito à mão ou com uma escova, mantendo a cor natural da base e clareando progressivamente à medida que se chega às pontas e sim, as mechas balayage servem para um cabelo castanho ou moreno.

Mechas balayage para uma cabeleira castanha

É possível melhorar a técnica para clarear de forma sutil um cabelo castanho, pois ela consegue um acabamento natural e funciona em todos os tipos de bases. Por isso mesmo, tornou-se uma das técnicas mais populares nos salões de beleza.

Mechas para morenas com cinzas: As mechas balayage também podem disfarçar as cinzas nos cabelos morenos, mesmo que não sejam aplicadas desde a raiz. A chave é realizar algumas mechas saltadas sobre a base natural do cabelo para que fique mais claro e assim as cinzas fiquem escondidas.

Outra opção é o grey blenging que é o mesmo que um balayage em tons cinza. Trata-se de aplicar a técnica em tons cinza ou prateados para integrar as mechas perfeitamente.

Mechas balayage para morenas: são tons ideais para cabelos longos ou curtos

Mechas balayage para morenas nos cabelos curtos: Apesar de ser uma técnica que se aprecia melhor em cabelos lisos, os cabelos curtos tipo bob ou meio compridos também se beneficiam do seu efeito iluminador. O ideal é ter um tom próximo da base e saturar bem as pontas para obter um resultado completo.

Mechas balayage para morenas com cabelo liso: é ideal para este tipo de cabelo, pois cria um efeito muito favorecedor multidimensional que dá um volume incomparável. Além disso, também permite brincar com várias tonalidades para aumentar os tons dos cabelos.