Longevidade na Bahia: quais os segredos dos centenários que vivem no estado

A busca pela longevidade tem intrigado a humanidade por séculos. Embora não exista uma fórmula mágica, há orientações médicas amplamente aceitas para alcançar uma vida saudável e atingir os 100 anos. O geriatra Adriano Gordillo destaca elementos essenciais para uma vida longa: exercícios físicos regulares, uma dieta rica em frutas e verduras, e uma rede social sólida e espiritualidade.

Alimentação Balanceada e Espiritualidade: Segredos da Bahia

A Bahia, estado do Brasil, tornou-se um exemplo notável de longevidade. Dados do último Censo de 2022 do IBGE revelam que a Bahia possui a maior população centenária do país, com 5.336 centenários. Cidades como Salvador, Feira de Santana e Alagoinhas lideram, com Salvador ocupando a 4ª posição no ranking nacional de cidades com maior número de habitantes centenários. Gordillo sugere um cardápio repleto de frutas, verduras e proteínas para preservar a massa muscular, vital para um sistema imunológico robusto.

O Impacto Demográfico na Bahia

Nos últimos 12 anos, a população idosa na Bahia cresceu significativamente, aumentando 48,9%. Com 2.159.279 idosos, cerca de 15,3% da população, o estado experimenta um envelhecimento acelerado. Esse fenômeno resulta da diminuição das taxas de natalidade e do aumento da longevidade. Mariana Viveiros, do IBGE, destaca que em populações com menos nascimentos, a redução nas faixas etárias jovens é evidente.

Adotar uma rotina de exercícios físicos, manter uma dieta equilibrada e cultivar uma vida social ativa são princípios fundamentais para uma vida longa. Na Bahia, esses princípios estão sendo levados a sério, transformando o estado em um exemplo de como a saúde física, mental e espiritual pode impactar positivamente na longevidade da população. Com esses cuidados em mente, a Bahia enfrenta o desafio do envelhecimento populacional com resiliência e sabedoria.

