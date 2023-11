5 tons de cabelo que favorecem e rejuvenescem as mulheres de 50 anos (Instagram: @xomissdanielle / @saralouisethomas)

As tendências atuais de tons para pintar o cabelo contam com uma ampla variedade de tons de cabelo que estão muito focados para favorecer as mulheres. Nesse sentido, existem 5 tons de cabelo pensados para mulheres de 50 anos e que trazem muito bons resultados para diminuir alguns anos e dar um toque jovem ao rosto.

5 tons de cabelo para rejuvenescer as mulheres de 50 anos

Quando se chega a certa idade, a maioria das mulheres tende a tingir o cabelo para disfarçar os sinais mais notáveis da idade, como os grisalhos, para isso existem muitos tingimentos de cabelo que podem ajudar a dar um toque de juventude à imagem.

Chocolate Escuro: é uma tonalidade de cabelo que está na tendência e é muito usada por mulheres, especialmente para aquelas com mais de 50 anos. É uma tonalidade que é muito favorável, pois não é totalmente escura, mas também é muito poderosa para cobrir os fios brancos.

Caramelo: os tons claros trazem muita luz ao rosto, pelo que são os preferidos para rejuvenescer a imagem de imediato. Para mulheres com mais de 50 anos, este tipo de tonalidade ajuda a tirar alguns anos, pois suaviza as feições, tornando-se perfeito para uma mudança de visual.

São tons que ajudam a dar um toque jovial ao visual

Ruivo cinza: na gama dos ruivos, este é um dos mais favorecedores para mulheres de 50 anos, pois é perfeito para disfarçar os fios brancos, além de não necessitar de muitos cuidados.

Cobre: é uma das melhores alternativas para mudar de um tom escuro para um mais claro. É ideal para mulheres maduras, pois ajuda a criar jogos de sombra para dar um aspecto mais jovem, além de criar um efeito de contorno no rosto.

Castanho: É um dos clássicos que nunca sai de moda para qualquer idade. Sendo um pouco mais claro, ajuda a deixar as feições mais suaves e refinadas.