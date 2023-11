Unhas brancas que as mulheres de classe usam para parecerem elegantes e são tendência 2023.

Unhas brancas que usam as mulheres de alta classe Te harán lucir genial con cualquier outfit.- Pinterest.

Se você quiser parecer milionária sem esforço, você deve usar essas unhas brancas que as mulheres de classe alta usam para parecerem elegantes.

São clássicas, atemporais e combinam com tudo, então você não precisará fazer muito esforço para combiná-las com qualquer look, independentemente da idade que você tenha.

Unhas brancas usadas pelas mulheres de classe alta

Twirl nails

Twirl ou Swirls Nails é o nome deste design curvo que está muito na moda nas redes sociais, como o Instagram ou o Pinterest. Se você quiser fazê-los em casa, comece com uma base lisa de qualquer tom de sua preferência e, em seguida, faça linhas em tom branco em todas as unhas e, se desejar, adicione glitter.

Tente fazer um quadro perfeito, então adicione as duas linhas verticais ou curvadas com um pincel fino e fixe com um pouco de top coat transparente.

Estampadas

Entre as unhas brancas que as mulheres de classe alta usam, temos este modelo carregado de flores ou outros motivos estampados de sua preferência. São designs femininos e delicados que estão na tendência durante todo o ano. O que nos agrada são esses detalhes que quebram a monotonia.

Na mesma linha de testar coisas diferentes com seus designs de unhas brancas, você não pode deixar passar a tendência do foil. Este é um papel metalizado que se adapta a diversas formas de sua preferência. Nós amamos porque dá um aspecto luxuoso às mãos, como se estivesse usando ouro.

Ombré

Por último, o degradado branco está muito chique. Use uma base de brilho claro, ou outra cor semelhante, e nas pontas use um branco leite, que se difumine entre o brilho da base, conseguindo um efeito super moderno e glamoroso.