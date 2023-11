Tarot diário e previsões para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Mais um dia em andamento e nada melhor do que conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Visto isso, trouxemos hoje as mensagens para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Leão, é hora de escutar os sinais que seu corpo dá, visto isso, você sentirá uma necessidade extrema de se desconectar nesta quinta-feira (2). Aproveite a oportunidade para fazer algo que gosta e até mesmo adotar uma nova iniciativa como uma meditação. Não se desespere e lembre-se que nem tudo é tão urgente quanto parece.

Virgem

Hoje será um dia para que possa absorver conhecimento e ideias dos demais, Virgem. Não há nada de errado em agir sozinho, mas é importante lembrar também que não está sozinho. Em linhas gerais, as cartas do tarot revelam que você atingirá seus objetivos, mas para isso precisará trabalhar em grupo.

Libra

Você pode se sentir um pouco melancólico e nostálgico nesta quinta-feira (2), Libra, e deve se permitir sentir cada uma destas emoções e até mesmo lembrar de algumas pessoas que já estiveram em sua vida. No entanto, as cartas ressaltam para que não fique preso em tais sentimentos.

Escorpião

O dia estará repleto de paixão e sensualidade, Escorpião, e o tarot te aconselha a aproveitar esta energia para se conectar mais e apimentar a relação com seu parceiro. Agora, se está solteiro, pode conhecer alguém especial nesta quinta-feira.

