O incrível cosplay de Deadpool que traz à vida a icônica versão X-Force

Em uma nova e brilhante demonstração de dedicação por parte dos fãs de super-heróis, um cosplay recente de Deadpool está dando o que falar, pois recuperou com sucesso a versão X-Force do anti-herói. Os resultados? Nada menos que espetaculares.

O cosplay do Deadpool, versão X-Force, foi idealizado por Robert Paul Day com a colaboração de vários artistas, incluindo IlustraStudios, SupergeekDesigns, juntamente com os acessórios WarMachineCable.

O resultado é, inclusive, impressionantemente adequado para a grande tela, de acordo com os próprios comentários.

Robert Paul Day (Instagram @heroes_4_hire_costumes)

Mantendo-se fiel ao design do personagem, o traje conta com uma combinação de cores monocromáticas com detalhes chamativos em vermelho e a icónica insígnia X-Force.

Este incrível cosplay não apenas homenageia uma das versões mais emocionantes do Deadpool, mas também convida os fãs a mergulhar nas páginas do quadrinho X-Force deste simpático, sarcástico e popular mercenário como nunca antes.

Deadpool e X-Force, uma relação de inimigos e aliados

X-Force é uma equipe de super-heróis de corte paramilitar que apareceu pela primeira vez em New Mutants # 100, série de Rob Liefeld, Fabian Nicieza e Brad Vancata. Deadpool foi originalmente apresentado como um supervilão e rapidamente se tornou um inimigo desta equipe nos anos 90.

No entanto, após sua evolução para o personagem sarcástico e anti-herói pelo qual é amplamente conhecido e amado pelos fãs de hoje, Deadpool acabou sendo um membro intermitente do time. Isso fez com que ele trocasse seu habitual traje vermelho por um com tons brancos, mas igualmente duro.

Este incrível cosplay serve como mais um exemplo da notável criatividade dos fãs, que mostram seu notável talento para criar trajes que todos nós gostaríamos de ter.