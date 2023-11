Inteligência artificial mostra como seria a celebração do Dia de Finados em países da África e Ásia

Neste quinta-feira, 2 de novembro, é o dia de uma das celebrações culturais e religiosas mais importantes de todo México: o Dia dos Mortos. Embora seja também considerado por muitos países da América Central e do Caribe e América do Sul, é no território Asteca que melhor se aprecia esta tradição.

É por isso que um usuário do vasto e maravilhoso mundo da Internet, perguntou à inteligência artificial como os altares e oferendas do Dia dos Mortos se pareceriam em outros países da Ásia, Europa ou África.

Uma revisão do Infobae mostra imagens criadas usando a aplicação de IA, Midjourney. Etiópia, Japão e Europa são as principais ilustrações nas quais se apreciam as Catrinas, calaveritas ou a típica cor laranja, combinada com as culturas destes países.

Dia dos Mortos na Etiópia

Dia dos Mortos na Europa

Dia dos Mortos no Japão

O Dia dos Mortos honra a memória daqueles que já não estão mais entre nós. É uma celebração colorida e alegre, na qual os vivos e os mortos se unem para celebrar a vida.

A origem do Dia dos Mortos remonta às culturas pré-hispânicas, que tinham um profundo respeito pela morte. Para eles, a morte não era um fim, mas sim um passo para outro mundo. Eles celebravam a morte com festivais e oferendas para honrar seus antepassados.

Com a chegada dos espanhóis, o Dia dos Mortos foi fundido com as tradições católicas. O 1 de novembro é celebrado o Dia de Todos os Santos, no qual se recorda os meninos que faleceram; o 2 de novembro é celebrado o Dia dos Fiéis Defuntos, no qual se recorda os adultos que faleceram.

Atualmente, o Dia dos Mortos é uma das celebrações mais importantes do México. É uma festa que é celebrada em todo o país, mas que tem suas próprias características em cada região.