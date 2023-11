As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (3), segundo o tarot

Estamos entrendo no primeiro fim de semana do mês de novembro e para passar este dia da melhor forma queremos convidá-lo a conferir a seguir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. As revelações são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

É possível que tenha que tomar algumas decisões importantes neste início de fim de semana, Leão, e o tarot te aconselha a não ter medo de se arriscar e confiar em sua intuição para enfrentar fases que se aproximam de sua vida.

Além disso, as cartas aconselham este signo a expressar melhor o que está sentindo.

Virgem

Uma energia de introspecção se aproxima da vida da pessoa de Virgem e o tarot indica que esta é a melhor fase para cuidar mais de seu lar. Faça uma boa limpeza e se livre de coisas que já não cabem mais em sua jornada.

Libra

Quando falamos sobre Libra, as cartas do tarot revelam que a comunicação será o ponto mais importante para que possa passar pela sexta-feira (3) sem grandes problemas. Visto isso, compartilhe suas ideias de maneira transparente e sem rodeios, pois isso pode ter reflexos tanto em sua vida pessoal quanto profissional.

Escorpião

Você pode sentir uma maior necessidade de estar sozinho neste novo dia e buscar a paz interior, Escorpião, o que não há problema algum. Aproveite esta fase para cuidar mais de si e abrir suas emoções.

