Numerologia para novembro de 2023: previsões que nos aguardam ao longo deste mês

A numerologia para novembro de 2023 é muito encorajadora se você estiver começando novos ciclos, pois após o Eclipse de encerramento de outubro, um despertar está chegando.

A premissa é bastante direta: diga adeus ao velho e faça espaço para o novo, então certifique-se de estar mental e emocionalmente preparado para recebê-lo, como detalhado pelo site Publimetro.

De acordo com especialistas, o número 9 rege a numerologia para novembro de 2023, o que significa que haverá o fechamento de ciclos, resoluções e você precisará se encher mais do que nunca de compaixão, paciência, tolerância e autoamor.

Isso provavelmente não será uma surpresa para muitos, pois tem sido gestado internamente nas últimas semanas. No entanto, este mês dá especial importância ao trabalho que você fez, e você se sentirá como alguém que já passou por algo semelhante antes

“O 9 representa a luz interior, o idealismo, a sabedoria, o sentido do universal e a vontade. É uma energia com a qual muitos de nossos objetivos podem ser alcançados e faz com que nossos sonhos se tornem realidade”, explica o portal especializado, Místico.

Um grande conselho dado pelos especialistas é aproveitar a energia da numerologia para novembro de 2023 para fazer um balanço do que você experimentou nos últimos 12 meses. Coloque um ponto final naquilo que já não acrescenta valor à sua vida e não a faz crescer, avançar e evoluir.

Essa transformação o ajudará a alcançar seu potencial no final do ano, mas especialmente em 2024, quando você verá melhores resultados.

“Pode ser que durante este mês de novembro você se encontre com pessoas com quem tem assuntos pendentes e reviva situações em que ainda precise lidar com emoções e sentimentos que acreditava ter superado”, afirmam.

Abraçe a mudança, não a tema, e veja-a como uma oportunidade para superar coisas que o mantinham parado por um longo tempo.

Com informações do site Publimetro