No Dia de Todos os Santos, conheça orações poderosas para atrair graças

No dia 1º de novembro é celebrado o Dia de Todos os Santos, uma data que busca homenagear todos aqueles que seguiram os preceitos cristãos, mas que não foram reconhecidos como santos ou que não receberam um dia específico do ano para sua celebração.

Neste dia, direcione suas energias e pedidos para focar nas graças que deseja alcançar e faça as orações de Todos os Santos. Antes de orar, busque por um local tranquilo onde você possa mentalizar seus desejos e proferir as palavras sem ser interrompido.

Perece para Todos os Santos

“Ó, Deus, onipotente e eterno, que pela força do teu Espírito Santo santificastes a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que, pela poderosa intercessão de todos os santos, que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Todos os Santos de Deus, rogai por nós. Amém”.

Oração para fazer no dia 1º de novembro

“Querido Pai, Você tem dado aos santos do Céu a felicidade eterna que vivem agora na plenitude de Sua Glória. Devido ao seu santo amor, eles também se preocupam comigo e com minha família, meus amigos, minha igreja e meus vizinhos. Obrigado pelo dom da sua amizade e pelo testemunho de uma vida santa. Eu peço aos nossos santos padroeiros e todos os santos que se tornaram particularmente queridos para mim, a intercessão por nós. Peço-lhe que nos ajude a caminhar com segurança no caminho estreito que conduz ao Céu. Ó Senhor, dai-nos sua assistência para vencer a” tentação ganhando a plenitude da vida com você. Amém”.

Oração para pedir graças

“A vós, bem-aventurados, Todos os Santos que estais no Céu e sois fiéis amigos de Deus, peço a vossa proteção para (fale aqui seu pedido). Fazei com que eu saia vitorioso dessa batalha difícil que tenho de enfrentar. Dai-me a vossa paz, a vossa força e a vossa justiça para que eu saia firme na fé e jamais esmoreça perante qualquer tipo de obstáculo. Amém”.

Fonte: Terra