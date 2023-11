Kate Middleton usa maquiagem nos olhos inspirada em Wandinha Addams

Se algo caracteriza a realeza (independentemente da época do ano ou do feriado), incluindo Kate Middleton, são os looks sóbrios em cores neutras que evocam o luxo da cabeça aos pés.

No entanto, a Princesa de Gales vem mudando sutilmente nas regras, e seu novo estilo de make pode ser adotado para o Halloween. Quer saber qual foi o detalhe que transformou o visual dela? Continue a leitura!

Kate Middleton se inspira no estilo gótico

Kate Middleton maquiagem gótica/ Getty Images

Como vimos nos últimos anos, diferentes membros da realeza, como a Rainha Letizia, Leonor de Espanha, ou a herdeira do trono da Noruega, a Princesa Ingrid Alexandra, se permitiram quebrar estas regras estabelecidas em algumas ocasiões. E, claro, Kate não foi exceção.

Apesar de se caracterizar por looks de beleza discretos e refinados, houve uma ocasião em que Kate Middleton deu muito o que falar ao se arriscar com uma maquiagem que lembrava Merlina Adams. Para esta ocasião, a princesa usou sombras esfumadas espetaculares, dignas de uma rainha.

Foi em 2011, quando durante o jantar em homenagem ao National Memorial Arboretum Appeal, meses depois de os agora Príncipes de Gales terem chegado ao altar para jurar amor eterno, Kate decidiu mudar o protocolo para experimentar o seu próprio estilo e realçar o seu look, com um dramático olho esfumado.

Os tons de estrela da noite eram cores escuras, como o lápis preto que ela usou para delinear a parte inferior dos olhos, que combinou perfeitamente com as sombras azuis profundas e bege que ela escolheu para as pálpebras.

Sem dúvida, uma combinação de cores que nos deu todas as vibrações de mistério e drama que acabaram beirando o gótico.

A época em que Kate Middleton se inspirou em Wandinha Addams

Embora hoje a Princesa de Gales opte geralmente por uma combinação de maquiagem bem mais leve que varia entre tons de pêssego nas sombras, nudes para os lábios ou a técnica das bochechas rosadas para realçar as maçãs do rosto e definir o rosto, Kate o faz. Ela surpreendeu novamente seus seguidores com maquiagem escura.

Uma das ocasiões mais recentes (e lembradas) foi durante a coroação do Rei Charles e da Rainha Camilla, em maio deste ano. Desta vez, a princesa de 41 anos usou uma sombra marrom profunda que iluminou seus olhos verdes, ao mesmo tempo que definia seus traços, acrescentando um blush rosa e uma camada de batom em um rosa mais profundo.

Uma aposta arriscada? Sim, mas fez de Kate Middleton um padrão de estilo e fonte de inspiração para qualquer época do ano; inclusive Halloween!

