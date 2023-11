Insuportáveis? Youtuber aponta os perfumes MAIS ODIADOS de todos os tempos

Gostar do aroma de um perfume ou não é uma escolha muito pessoal. Contudo, a opinião em torno de algumas fragrâncias podem soar unânimes, sejam essas opiniões positivas ou negativas.

No caso dos perfumes listados a seguir, de acordo com o youtuber Taiguara Almeida, elas ficam no segundo tipo, já que, segundo o especialista, esses aromas nacionais são muito criticados pelas mulheres. Você concorda?

Bambou Oriental - Mahogany

As notas de topo são: Bambú, Folhas de Violeta e Pera. As notas de coração são: Gardênia, Íris, Figo, Ylang Ylang, Ameixa, Lírio-do-Vale e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Extrato de Cedro Branco, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

Biografia - Natura

As notas de topo são Notas Verdes, Cassis, Pêssego, Abacaxi, Bergamota e Gerânio. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Frésia, Jasmim, Rosa, Íris e Orquídea e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Cedro, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Surreal Garden - Avon

As notas de topo são: Folhas Verdes, Lima, Ervilha e Frésia. As notas de coração são: Vitória Régia, Gardênia, Rainha da Noite, Jacinto e Jasmim. As notas de fundo são: Patchouli, Vetiver e Almíscar.

Imensi Alive - Eudora

As notas de topo são: Pêssego, Damasco, Calda, Framboesa, Pimenta Preta, Mandarina e Maçã. As notas de coração são: Rosa, Gardênia, Jasmim, Cravo-da-Índia, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira e Orquídea. As notas de fundo são: Sândalo, Cedro, Baunilha, Cashmeran, Benjoim, Âmbar Cristal, Almíscar e Patchouli.

Venyx - Hinode

As notas de topo são: Flor de Laranjeira e Bergamota. As notas de coração são: Rosa, Ylang Ylang e Frésia. As notas de fundo são: Fava Tonka, Almíscar, Vetiver, Musgo e Patchouli.

