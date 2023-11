Cortes de cabelo para o Natal 2023: tendências recomendadas pelos especialistas independentemente da idade

Se você já está pensando no visual com o qual vai fechar o ano, temos as tendências em cortes de cabelo para o Natal de 2023.

Se você quiser desfrutar das festas com um novo visual em seus cabelos, é bom saber que os especialistas estão apostando em opções com camadas, volume e movimento, aproveitando que a naturalidade é o que há de mais moderno.

Cortes de cabelo para o Natal 2023

Bob longo desfiado

O corte bob continuará sendo tendência, no entanto, devido ao seu sucesso ao longo do tempo, ele é reinventado desta vez com uma variação, deixando de lado as formas clássicas retas que endurecem o rosto. Hoje é sobre camadas e comprimento midi, destacando-se pela sua versatilidade na hora de pentear, porque favorece todos os tipos de rostos e não é nem muito curto, nem muito longo, por isso é tão popular.

Corte Garçón

Entre os cortes de cabelo para o Natal 2023, temos este look de origem francesa, um corte um pouco masculino que fica perfeito nas mulheres. Isso lhes dá um ar sofisticado, andrógino e elegante.

Neste penteado, deixa-se o pescoço descoberto com um pouco de abundância na área das orelhas e do rosto. É um corte não muito simétrico que permite brincar com a textura do cabelo.

Mixie

Um corte curto de moda que fica muito bem tanto aos 20, quanto aos 60 anos, é o mixie. Trata-se de um estilo curto como um pixie, mas mais longo na nuca como um mullet. É ousado e com muita personalidade. Isso sim, não importa o tipo de cabelo que você tenha, é usado ao natural para dar maior volume.

Seja cacheado, liso ou ondulado, o chamado “mini mullet” se ajusta perfeitamente às diferentes texturas de cabelo. Ao mesmo tempo, enquadra o rosto e tem o poder de rejuvenescer.