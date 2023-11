Confira as previsões desta quarta-feira (1°) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

O Oito de Paus

O caminho que você decidiu seguir profissionalmente foi o de maior sucesso. Carregue-se de boas vibrações e energia positiva porque os próximos dias serão muito bons financeiramente e você estará livre das dívidas que o preocupavam. Além disso, você tem um caminho claro para se dar a oportunidade do amor, pois o passado que tanto te assombrava deixou sua vida para sempre. É hora de renovação para você e você deve aproveitar isso. Não pare por nada nem por ninguém se tiver que tomar a decisão de mudar de país.

Capricórnio

O Cinco de Copas

Jogue fora as decepções do passado porque você não vai avançar se continuar se culpando por algo que não vale a pena. Eleve o ânimo e afaste a tristeza porque isso afeta como será o seu desempenho na vida pessoal e profissional. Agradeça porque no trabalho as coisas fluem, por você não ter perdido nada, por aquilo que você se propôs a fazer, mesmo com muito esforço, você consegue. Coisas melhores estão vindo para você. Se você quer amor para si mesmo, deve começar entendendo que deve mudar de atitude e ser positivo e trazer à tona aquele carisma que você sabe que tem e com o qual pode conquistar . Quando você fizer isso, a pessoa que você tanto deseja chegará.

Aquário

O Quatro de Espadas

As dificuldades sempre estarão presentes, cabe a você sair com sucesso de tudo que significa conflito. Isso exige uma dose extra de serenidade, tolerância e paciência nos próximos dias para resolver e começar bem novos projetos. Tudo vai dar certo se você se dedicar a isso. A carta diz para você reservar o tempo necessário para pensar cuidadosamente sobre os passos que deseja dar com seu parceiro. Aproveite o momento, busque unir a família com aquela pessoa e abra caminho para se consolidar em poucos meses.

Peixes

A Rainha de Paus

Você começa o mês com força de vontade e muita energia para levar todos os seus negócios adiante. Você precisa terminar bem o ano, colhendo todos os frutos de tudo que trabalhou para se sentir confortável e resolver compromissos. Feche os ciclos pessoais com otimismo e energia positiva porque o que vem daqui para frente é um grande sucesso. Esta carta fala de bons presságios no amor, da consolidação de um relacionamento que com certeza fará você levar sua vida a sério. Você viverá momentos maravilhosos que farão você sentir que tudo valeu a pena.

Com informações da revista Nueva Mujer