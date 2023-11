Confira as previsões desta quarta-feira (1°) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

Os amantes

Tudo o que você decidir fazer a nível profissional terá muito sucesso e ajudará a equilibrar suas finanças para saldar dívidas pendentes e terminar o ano com tranquilidade. Concentre-se no que você deseja para o futuro, pois ele vem carregado de oportunidades e de decisões importantes para você. Esta carta indica que você está tão conectado com seu parceiro que chegou a hora do compromisso, então não espere mais para consolidar o amor que tanto os une. É hora de dar o passo mais importante de suas vidas.

Virgem

A morte

Você tem resistência às mudanças e acontece que neste momento elas são necessárias para avançar em direção a algo melhor. É verdade que a incerteza o corrói, mas o tempo se encarregará de colocá-lo no lugar certo. É do seu interesse tomar decisões que o ajudem a ter equilíbrio financeiro. Esta carta também lhe diz para parar de brigar por ciúme, isso não leva a lugar nenhum e você deve buscar pontos em comum que o farão retornar ao amor que os une. Aproveite esta data de final de ano para curtir a dois, ter momentos de intimidade que permitam rir e curtir.

Libra

O Dois de Copas

Boas notícias no trabalho chegarão até você e o encherão de satisfação. Você vai consolidar uma parceria que lhe permitirá iniciar um projeto com perspectivas de sucesso e equilibrar suas finanças para o próximo ano. Economizar será importante porque dependerá de você se tornar independente e até conseguir se mudar sozinho. A carta indica que você terá uma semana repleta de conexões muito profundas com seu parceiro, onde poderá resolver divergências e chegar ao máximo ponto de encontro. Será maravilhoso nos encontrarmos conectados um ao outro.

Escorpião

O Nove de Ouros

Esta semana será de muito trabalho e é necessário que você reflita e tome decisões baseadas em se livrar das preocupações e entrar em novos negócios. Siga a sua intuição porque você vai alcançar a prosperidade e o sucesso pelos quais tanto lutou a nível profissional. A carta avisa que há aspectos da sua vida que você deve mudar para poder ver claramente o caminho que deve seguir. Seu parceiro quer que você dedique tempo a ele e é hora de planejar essa viagem. Isso permitirá que os dois se reencontrem com amor e paixão.

Com informações da revista Nueva Mujer