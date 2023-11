A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta do Juízo Final

Hora de enfrentar as consequências das suas ações e não se deixar levar mais por oportunidades que não o agregam em nada. Seja mais seguro de você mesmo, mas não aposte em mentiras, pois elas serão descobertas.

Virgem – Carta da Torre

Cuidado com as ações que podem promover rupturas que são irreversíveis. É melhor ser responsável e pensar bastante em seus passos para não atrair conflitos que só sugarão sua energia e acabarão com a paz.

Libra – Carta do Carro

Atenção extra para não cair em golpes e também não ser descoberto fazendo o que não deve. É uma fase em que a verdade virá à tona, mas ilusões também podem trazer consequências negativas importantes, especialmente em finanças e triângulos amorosos.

Escorpião – Carta da Roda da Fortuna

Encontre um maior equilíbrio na vida financeira e profissional; assuma suas responsabilidades com sabedoria e maturidade. Não é hora de investir sem pensar bem e elaborar estratégias. O risco de gravidez não planejada também aumenta.

