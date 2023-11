9 designs de unhas simples e elegantes que rejuvenescem: são perfeitos para mulheres de 40 anos

Mantendo-se versáteis, os designs de unhas para mulheres com 40 anos que mais entendem de moda, definitivamente levam detalhes minimalistas. A chegada da idade do quarto andar não é limitante para experimentar novos estilos, mas as mãos com designs mais discretos, adaptáveis e práticos têm muitos pontos a favor para ter aquele toque de elegância.

Designs infalíveis para as unhas depois dos 40

Ponto: Os estampados de pontos são atemporais, especialmente quando se trata de combiná-los para um estilo de mulher de 40 anos, pois eles têm a versatilidade suficiente para adotar um caráter mais sofisticado e minimalista.

Pedra natural: entre os designs de unhas mais originais e chamativos, as opções de rochas e minerais bonitos são uma das chaves para triunfar com elegância. Apesar de poder tratar-se de um design simples, a verdade é que possui grande sofisticação. É uma das propostas mais versáteis para usá-las em diferentes cores e texturas.

Linhas abstratas: quando se trata de designs minimalistas e originais, o nail art com linhas abstratas é a melhor aposta. É uma opção simples, mas muito interessante que combina perfeitamente com qualquer look.

Francês ondulado: uma sutil curvatura no final da linha clássica é o que distingue este estilo francês que se reinventa com grande discrição, mas sem deixar para trás a originalidade.

Contornos opostos é um dos estilos mais favorecedores para mulheres com 40 anos, especialmente por sua dose de discrição e estilo. Além disso, joga com múltiplas linhas para criar um quadro original e minimalista.

São designs elegantes, mas simples para ter unhas com toques jovens

Pontas diagonais: é uma das opções que nunca falham. É uma das opções preferidas para dar um toque às unhas sem ser demasiado radical.

Splash de cor: os designs para mulheres de 40 anos tornam-se mais chamativos se usados com alguma cor. Pode-se combinar com uma base nude ou neutra com um tom de esmalte ou, ainda, misturando três cores com um padrão mais interessante.

Estampado francês: é ideal para todas aquelas que amam o estampado, mas em versão discreta. É uma opção simples para usar com muito estilo.

Invertido francês: é a versão invertida do clássico manicure francês. É um design simples, fácil de usar que combina com cores chamativas e brilhantes.