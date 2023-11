5 perfumes femininos nacionais IDÊNTICOS a importados chiques e caros

Perfume bom e barato é o sonho de qualquer perfumista, não é mesmo? Mas nem sempre é possível encontrar essa combinação, já que alguns perfumes, principalmente os importados, costumam apresentar valores bem altos.

Contudo, é possível encontrar fragrâncias nacionais com bom custo-benefício e que se assemelham aos aromas importados. Confira!

Kaiak O2 - Natura (2023)

Inspirado em Light Blue, de Dolce&Gabbana, traz um aroma refrescante clássico, ideal para climas mais quentes.

As notas de topo são Notas Aquosas, Limão, Hortelã, Bergamota, Gengibre, Pimenta Rosa, Pimenta, Priprioca e Noz-moscada. Notas de coração são Vitória Régia, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Cedro.

Volúpia - Abelha Rainha (2020)

Além de fragrâncias importadas, algumas marcas brasileiras acabam se inspirando em outros aromas nacionais, como é o caso da empresa Abelha Rainha, que bebe da mesma fonte de Crazy Feelings, de O Boticário, com notas similares, porém em uma versão bem mais barata. Por sua vez, o perfume de Botica se inspirou no importado Dune, de Dior.

As notas de topo são Tangerina e Pera. As notas de coração são Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Sândalo, Avelã, Patchouli e Baunilha.

Índia Misteriosa - Mahogany (2010)

Eden, de Cacharel, foi lançado em 1994 e até hoje é um clássico, sendo cobiçado por muitos colecionadores. Contudo, se você não se importa em ter a fragrância original, Índia Misteriosa é uma opção bem próxima.

Coffe Woman Duo - O Boticário (2018)

Mon Guerlain, homônimo da marca importada, tem em Coffe Woman Duo, um perfume nacional à altura.

As notas de topo são: Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são: Leite, Café, Orquídea, Ylang Ylang, Jasmim Sambac e Rosa. As notas de fundo são: Benjoim, Sândalo, Almíscar e Patchouli.

Her - Forum

Her só perde para Fame, de Paco Rabanne, na questão apresentação, pois o perfume importado possui um frasco totalmente exclusivo e diferentão. No mais, o perfume contratipo chega bem próximo à sua inspiração.

No topo possui notas de Bergamota, Pimenta Rosa e Maçã Verde, que acompanha as notas de coração com Florais como Rosa, Jasmim e Flor de Laranjeira e finaliza com um fundo de Sândalo, Âmbar e Musk.

