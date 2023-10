O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Consciência

Hora de criar consciência para realizar mudanças importantes e não cair mais na frustração das ilusões. O universo é grande, mas sua existência é importante. Contemple a grandeza, mas não se esqueça de escrever sua própria história, pois esse é o seu trabalho, principalmente no amor.

Touro – Carta do Criador

Possibilidades importantes se abrem quando a chama da sua essência criadora se acende novamente. Não tema mostrara a sua luz e se reconcilie com aquilo que tirava sua segurança par seguir em frente; o poder está nas suas mãos. Experimente viver o presente e construir o futuro.

Gêmeos – Carta do Entendimento

A mente pode estar cheia e esgotando a sua energia, mas chegou a hora de sair de alguns pensamentos que o aprisionam e começar a olhar todas possibilidades fora da sua gaiola. Aventuras, viagens e novas descobertas podem ajudar a recuperar a leveza, tirando armaduras e lutas que já deviam ser finalizados.

Câncer – Carta da Aventura

Explore seu caminho com mais leveza, brilho e criatividade. Adapte-se ao novo, pois as descobertas são feitas apenas quando se vive o presente sem a espera do retorno do passado e sem a expectativa ilusória do controle do futuro. Deixe de comparar, isso não faz bem.

