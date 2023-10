Estes são os MELHORES PERFUMES CONTRATIPOS de todos os tempos! Imagem: Pexels/Nabhan On Nabhan On

Se você busca economizar na hora de comprar um perfume importado, provavelmente já ouviu falar de fragrâncias contratipos ou inspiradas, correto?

Como o nome explica, este tipo de perfume bebe da fonte de fragrâncias importadas de qualidade e complexas, utilizando acordes parecidos para se aproximar do aroma famoso.

A seguir você confere uma lista elaborada por Coloral, do canal ‘Homem Cheiroso’, juntamente com Luis Jordão, em quem os youtubers trazem perfumes contratipos mais comentados do momento.

Manner - Thera Cosméticos

Inspiração: Ani - Nishane

N saída este perfume traz notas de Gengibre, Bergamota e Pimenta Rosa. Já seu corpo é composto por Groselha Preta, Rosa Turca e Cardamomo e o fundo finaliza com as notas de Baunilha, Patchouli e Sândalo.

Eau Fraiche - Azza Parfums

Inspiração: Eau Grivrée - Terre d’Hermes

De composição simples possui Cidra nas notas de topo, Pimenta Timut, Zimbro no corpo e fundo de Notas Amadeiradas e Notas Minerais.

Renascer - Par Fun

Inspiração: Renaissance - Xerjoff

Seus acordes são Limão Amalfi, Tangerina, Bergamota, Hortelã e petigrain.

Just On Time - La Rive

Inspiração: Pure XS - Paco Rabanne

No topo traz notas de Árvore de Grama/Xanthorrhoea, Madeira de Teca e Cedro, acompanhadas de notas de coração em Licor, Mirra, Almíscar, Âmbar e Incenso e no fundo Baunilha, Limão, Gengibre, Canela e Tomilho.

Striped - Sacratu

Inspiração: Allure Homme Edition Blanche

As notas de topo são Limão e Bergamota. As notas de coração são Sândalo e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar e Vetiver.

