Cunho trocado: moeda de 25 centavos pode render ao proprietário R$ 3 mil reais se apresentar este erro

Já pensou arrecadar R$ 3 mil reais com apenas uma moeda? Isso pode até ser raro, mas pode acontecer, caso você esteja sob a posse de um tipo de item específico.

Com uma produção de 285 milhões de unidades em 1994 e 140 milhões em 1995, a moeda em questão no valor apresenta o valor de 25 centavos e, conforme mostrado por Paulo Souza Numismática, possui cunho trocado com a moeda de 50 centavos em que não aparece o ano.

Segundo o TikTok ‘RNF Coleções’, a moeda é conhecida como ‘mula’ ou ‘híbrida’ e o valor deste item pode chegar em até R$ 3 mil. Confira mais detalhes no vídeo

Moeda das Olimpíadas pode valer R$ 20 mil? Numismata revela verdadeiro valor pago pelo item

Se você costuma colecionar moedas e está sempre atentado em itens raros, provavelmente já se deparou ao menos uma vez com as moedas olímpicas, elaboradas em homenagem aos Jogos Olímpicos de Verão 2016, que ocorreram no Rio de Janeiro. Mas você sabe quais são os valores reais destas moedas?

O TikTok ‘Numismática JF’ explicou que uma das moedas desse tipo mais comentada é a moeda que representa o Atletismo paraolímpico. Contudo, o valor de R$ 20 mil que costumam agregar a ela é irreal, segundo o especialista.

De acordo com o livro de moedas raras brasileiras, o item de 1 real que traz o desenho do Atletismo paraolímpico pode valer até R$ 280,00, mas para isso a moeda precisa conter um erro em seu reverso, mostrando o desenho invertido rotacionado à 90º na horizontal à direita em relação ao anverso.

