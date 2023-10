Cortes de cabelo Pixie curtos: 10 estilos favorecedores e rejuvenescedores que serão tendência em 2024

Audacioso, atemporal e versátil, é assim o corte de cabelo pixie curto que triunfou em 2023 e segue no mesmo caminho em 2024.

O Pixie pode se adaptar a um rosto quadrado ou redondo, realçando o volume na cabeça e desobstruindo a testa, mesmo com uma franja aberta.

Em um rosto alongado ficará melhor com uma franja longa e inteira que suavize a verticalidade, enquanto em um triangular ficará muito bem com uma franja lateral ou assimétrica.

Em um rosto em forma de coração, uma franja leve para disfarçar a amplitude da testa será o mais aconselhável. Se você tiver o rosto oval, qualquer versão do pixie lhe favorecerá.

Cortes de cabelo pixie curtos com franja

Acompanhar o seu pixie curto com uma franja sempre é garantia de sucesso, pois permitirá mais possibilidades com o penteado para dar personalidade ao seu corte. O estilista só terá que escolher a opção que melhor se adapte ao seu rosto para que o corte seja 100% favorecedor.

Cortes de cabelo Pixie curtos sem franja

Se você tiver um rosto harmônico e sua testa não for muito larga, você pode experimentar este tipo de pixie sem franja e com risca lateral. É ideal para cabelos finos e lisos e, apesar de não parecer, é um estilo muito feminino.

Cortes de cabelo Pixie curtos Undercut

Se você estiver procurando um corte cheio de personalidade e com um toque de despreocupação, o pixie undercut será ótimo. Consiste em raspar os lados e a parte de trás do corte, deixando a parte superior mais longa para que ainda possa brincar com o penteado. O resultado terá um manutenção muito confortável para o dia a dia.

Cortes de cabelo Pixie curtos com franja curta

Os cortes Pixie com franja baby bang têm muita personalidade, embora não sejam adequados para todos os tipos de rostos. Ficam melhor nos rostos ovalados e redondos e devem ser evitados nos rostos alongados.

Cortes de cabelo Pixie curtos assimétricos

Embora seja um estilo curto, você pode brincar com o comprimento da parte de cima para dar-lhe, por exemplo, um acabamento assimétrico. Com uma franja como esta, você obtém um resultado favorável em quase todos os tipos de rostos. Nos redondos e quadrados, ele estiliza; nos de coração, ele compensa os traços; nos alongados, ele encurta e nos triangulares, ajuda a equilibrar o peso das feições.

Cortes de cabelo Pixie curtos Buzz

Para aqueles que procuram um estilo confortável e cheio de personalidade, o corte Pixie Buzz é um corte ousado e muito moderno. Consiste em dar um comprimento mínimo ao cabelo em toda a cabeça, igualando a parte superior com os lados e a parte de trás. Se você é atraído por este estilo, certifique-se de que sua cabeça tem uma forma harmônica.

Cortes de cabelo pixie curtos encaracolados

Se você tem cabelo cacheado e quer usar um pixie curto, recomendamos que deixe um comprimento suficiente na cabeça para que se possa apreciar a textura natural do seu cabelo. Assim você poderá exibir seus lindos cachos com toda a comodidade.

Cortes de cabelo pixie curtos em tigela

Também chamado de corte bowl, este pixie com contornos iguais é feminino e muito confortável, especialmente para cabelos lisos, pois não requer manutenção diária. Além disso, é um corte cheio de personalidade e com um ar fresco que se encaixa muito bem na tendência atual da estética dos anos 90.

Cortes de cabelo pixie curtos desarrumados

Brinque com o ar desarrumado do seu corte pixie, deixando o suficiente comprimento na cabeça para obter o efeito desarrumado sem esforço. É ideal para cabelos com textura e você só precisará de um toque de fixação para estar pronta em alguns minutos todos os dias.

Cortes de cabelo pixie curtos garçón

Se preferir, você pode optar por um estilo masculino cheio de personalidade para seu corte pixie curto. Você pode combiná-lo com costeletas marcadas e um franjão sutil desfiado para um lado, como este, para dar o toque feminino e obter um ar muito favorecedor.

