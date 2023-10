Corte bob: os 7 cortes de cabelo em tendência favorecedores e rejuvenescedores para 2023

O bob é o corte de tendência há vários anos e por ser um cabelo mais curto ou sem muita extensão, é muito mais fácil de pentear e trabalhar o volume.

Se o seu problema é o cabelo fino no outono porque está mais fraco e frágil, com o bob você conseguirá dar mais volume e densidade para o seu cabelo.

Long Bob

É ideal para aquelas mulheres que não querem abdicar do seu cabelo longo e querem atualizar sua aparência. Falamos do long bob que rejuvenesce de forma poderosa o rosto das mulheres maduras. Um truque muito favorecedor consiste em descarregar as pontas para acabar com o efeito bloco e assim proporcionar muito mais movimento e frescor.

Bob Retrô

Inspirado nos anos 60, o bob retrô se caracteriza pela seu comprimento até o queixo e seu estilo desalinhado, mas elegante. Este corte de cabelo é ideal para o outono, pois oferece frescura e conforto sem abdicar da sofisticação e do estilo. Pode ser usado ondulado ou encaracolado, que fica lindo, seco naturalmente ou mais liso.

Bob clavicut

O bob clavicut chega à altura do osso clavicular e fica mais leve na área das pontas para criar movimento, em vez de cortes bob em bloco. Assim, são obtidas madeixas muito favorecedoras que permitem exibir um estilo fresco, versátil e dinâmico. Até mesmo pode ser facilmente combinado com franja e é o corte para fazer uma mudança no seu cabelo comprido sem arriscar demais.

Bob curto

Afine e modernize o rosto imediatamente, além de dar estilo a qualquer visual. Agora você pode usá-lo com ou sem franja. Mas se você decidir usar com franja, certifique-se de que ela não seja muito longa e que as camadas sejam longas e desfiadas para ganhar mais peso e movimento nos cabelos.

Blunt Bob

O blunt bob está de volta nesta temporada com força porque tem o comprimento ideal e oferece volume para as mulheres com cabelo fino ou pouca densidade capilar que querem ganhar movimento e fugir do liso tábua no dia a dia. Difere-se de outros bob por ter um degradê muito leve, e com um comprimento perfeito e elegante. Trata-se de um corte atemporal e versátil na hora de pentear (com mais ou menos ondas).

Bob com camadas

O corte bob em camadas reduz o volume em cabelos mais grossos ou cacheados. E, embora o corte mantenha o comprimento até a mandíbula, o que faz a diferença são as camadas adicionadas, criando um aspecto de cabelo com volume, cuidado e polido. É ideal para fugir dos cortes bob com base reta.

Bob italiano

Com um toque casual e muito elegante para todos os tipos de rostos, o italian bob é um corte que estiliza o rosto e chega até a altura dos lábios. É de base reta e camadas leves texturizadas para dar mais movimento ao cabelo. É fácil de manter e manusear, pois foi projetado para dar um toque de styling e deixar secar naturalmente. É um corte ideal para o dia a dia e funciona muito bem tanto para rostos ovais como angulares.