Carolina Herrera afirma que este look faz as mulheres de 40 anos parecerem “ridículas” e “sem classe”

Para Carolina, o ideal é que uma mulher com mais de 40 anos use cabelo curto, seja elegante e use roupas sofisticadas.

"Não acredito nas tendências, porque elas te fazem parecer como se estivesse usando um uniforme. Uma peça se torna popular e de repente todos a usam."

Nem minissaia nem cabelo comprido

Isto também gerou polêmica quando ela disse: “Nunca use minissaias. Uma minissaia é para mulheres jovens. E os biquínis ficaram para trás nos meus 40/50″.

"Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar parecer uma idade que ela não tem, ou ela vai parecer ridícula. Eu vejo muitas mulheres na rua e, de longe, elas parecem muito bem com seus cabelos longos e saias, mas quando olho de perto, elas são velhas."

Mas no mundo do entretenimento existem celebridades que ignoram os conselhos de Herrera e, aos 40 anos, usam jeans e também mantêm o cabelo longo. Como Anne Hathaway, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Jennifer Lopez e Kim Kardashian.

“Mude o que eu digo”

Recentemente, a estilista venezuelana realizou uma conversa com a sua amiga Mari Rodríguez Ichaso e que foi publicada pela CNN, a estilista de 84 anos esclareceu alguns conceitos emitidos por ela e que foram distorcidos nas redes sociais.

Herrera esclareceu que não é contra o uso de calças jeans, mas revelou que detesta jeans rasgados, o uso de tecidos ruins, estilos “realmente feios”. Ele também rejeita os “ugly shoes”.

Tags