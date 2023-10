A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta do Imperador

Cuidado com a teimosia e rivalidade sem sentido que pode ocupar a sua mente ao invés de ajudá-lo a alcançar os objetivos e as relações que tanto almeja. Fique de olho no trabalho para dar o seu melhor, ser atuante como equipe e evitar demissões.

Capricórnio – Carta do Enforcado

Não seja mais tão estático e quadrado com sua vida, pois é momento de realizar sonhos. Sua estagnação já passou da hora de terminar e existe a necessidade de começar a cultivar novos jardins para colher o que deseja.

Aquário – Carta do Papa

Momento de sair das ilusões e deslumbramentos que não o deixam enxergar a realidade e trabalhar nela. A verdade pode estar oculta para você e é momento de aprender com a verdade do presente, saindo da passividade e valores antigos que já não correspondem.

Peixes – Carta do Louco

Você tem se deixado influenciar excessivamente pelo mundo exterior e está com os olhos vendados para algumas realidades importantes. É hora de focar na troca de alguns relacionamentos e não se deixar levar pelas barreiras negativas que construiu por medo de se estabelecer.

