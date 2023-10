A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas de Tarot possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta da torre

Cuidado com as mentiras ou ações que podem ferir pessoas importantes e produzir a finalização da conexão. Bases sólidas podem ruir se os momentos de conflito e problemas não forem administrados bem, com empatia, lealdade e sabedoria.

Touro – Carta da Justiça

Atenção redobrada com o autoritarismo ou má influencia e conselhos de pessoas que estão em destaque por alguma razão. Se o local de liderança é seu, é o momento de agir com empatia e gentileza. Um velho conflito pode ressurgir.

Gêmeos – Carta da Força

Cuidado com o excesso de materialismo e postura de mostrar suas riquezas por ai, pois isso pode atrair algo realmente ruim e rivais dispostos a entrar em batalhas para superar você. Não é momento de entrar em disputas e ser impulsivo, prefira manter a tranquilidade e se reserve.

Câncer – Carta do Louco

Cuidado com as paranoias que podem tirar sua paz e equilíbrio, principalmente nos relacionamentos. Perder uma oportunidade por cortar as energias de prosperidade e fluidez com as próprias mãos é algo difícil de superar e você corre esse risco.

