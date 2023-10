A porta da sorte é aberta por 3 animais do horóscopo chinês essa semana

Na semana que finaliza outubro e inicia novembro de 2023, alguns signos do horóscopo chinês contam com a oportunidade de abrir a porta da sorte.

Confira quais são:

Rato

Signos dos nascidos em 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Sorte para encontrar caminhos perfeitos e mostrar os talentos. Suas estratégias rendem recompensas importantes e as oportunidades se abrem, principalmente no trabalho. Conecte-se com bons aliados e use sua maturidade, experiencias e propósitos para ter uma visão certeira dos melhores passos. A reviravolta é positiva e renova as energias. Amores podem dar saltos importantes e sólidos.

Búfalo

Signos dos nascidos em 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Momento de sorte financeira e nos objetivos que renderam lucros ou prosperidade a longo prazo. Lembre-se de continuar aprendendo e buscando conhecimento, pois isso o ajudará a evoluir muito nas perspectivas e caminhos que deseja seguir. A organização o ajudará a dar conta de tudo. Deixe a mente trabalhar a seu favor e não o contrário, por isso saia de pensamentos negativos.

Tigre

Signo dos nascidos em 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Você começará a semana com boas notícias e possibilidade de seguir o caminho da prosperidade. É um período fértil e de muita responsabilidade com as decisões, pois elas irão reverberar no futuro. Apenas tenha cuidado com os passados que podem regressar de alguma forma. No amor, nem tudo o que surge agora é sólido, saiba diferenciar.

