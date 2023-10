Relacionamento: 10 passos para ser uma pessoa mais feliz

Ser feliz, de fato, depende de diversos fatores. Há cenários em que o indivíduo se vê impossibilitado de manifestar alegria, pois sua realidade o prova de sentir-se desta forma. No entanto, há algumas atitudes que podem impulsionar seu sentido de viver e aliviar a tristeza.

De acordo com o autor Ran D. Anbar, ao portal Psychology Today, ele explicou aos seus pacientes adolescentes que cada um de nós cria sua realidade dentro da cabeça.

“Quando enfrentamos circunstâncias difíceis em nossas vidas, podemos pensar nelas de várias maneiras, incluindo aquelas que podem nos deixar mais ansiosos ou deprimidos”, explica o especialista.

“Tais pensamentos podem incluir que não seremos capazes de superar as circunstâncias, que as coisas podem ficar ainda piores ou até mesmo que a vida é muito difícil de ser vivida. Esses pensamentos ajudam a moldar uma percepção muito negativa da realidade que pode nos levar a comportamentos autodestrutivos”, completa.

Como ajustar esses pensamentos por meio de atitudes?

A fim de tornar a vida mais leve, dentro das possibilidades, é preciso relacionar-se consigo mesmo. Desta forma, em busca do autoconhecimento, será mais fácil de externar a manifestação da felicidade.

Leia mais:

Tudo tem um começo. Se existe o desejo de mudar um cenário de vida, é preciso dar um primeiro passo. No entanto, as atitudes podem ser simples e significativas. Com o tempo, o resultado será enxergado de modo natural e contínuo.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere as dicas básicas para começar a impulsionar sua felicidade. Apesar de não se tratar de uma regra, são passos padrões que podem ser experimentados.

10 passos para ser uma pessoa mais feliz