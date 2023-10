Buscar palavras em uma sopa de letras pode ser um desafio bem interessante, haja vista sua aplicação. Além de sua versatilidade, se trata de uma estrutura prática e divertida. No entanto, apenas uma pequena parcela das pessoas é capaz de concluir a atividade perceptiva a tempo. Será que você se enquadra?

Você é capaz de encontrar as palavras “compactuar” e “participar” no caça-palavras em apenas 24 segundos? Observe bem no quadro abaixo:

Olhares focados: Busque por ‘COMPACTUAR’ e ‘PARTICIPAR’ neste caça-palavras em 24 segundos e se mostre uma pessoa observadora (Metro World News)

O passatempo em questão também pode promover certo nível de lazer compartilhado. Basta desafiar a todos os que estão ao seu redor. Por meio de caça-palavras, é interessante explorar um lado habilidoso e ágil com o olhar. Lembre-se que ele deverá ser realizado dentro de 24 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Respostas:

Viu só como as respostas se encontram em distintas disposições na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Seja veloz: procure por ‘TRANSCENDER’ neste caça-palavras em apenas 13 segundos de busca

Faça mais um teste de percepção conosco: Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pela palavra “transcender” na figura abaixo! Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Seja veloz: procure por ‘TRANSCENDER’ neste caça-palavras em apenas 13 segundos de busca (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixe a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

