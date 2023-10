O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta das Projeções

Compreenda que muitas vezes você enxerga no outro aquilo que está em excesso ou falta em sua vida e isso não será agradável, mas acontece para ajudá-lo a despertar sua consciência. É momento de dar passos para um caminho desejado, mas que até então só foi idealizado e começar a trilhar esse trajeto que o importa e fará toda a diferença em sua vida. Vá com calma, paciência e persistência!

Capricórnio – Carta do Condicionamento

Chegou o momento de deixar de se apegar a situações sociais do passado e hábito de se disfarçar de algo que já não é mais para se encaixar ou conseguir permanecer com as mesmas pessoas ao redor. Deixe que novas águas o levem para lugares melhores, nos quais você não precisa se vestir de armaduras ou disfarces. Cuidado com quem não aprecia sua verdade e não tem coragem para mostrar a própria também.

Aquário – Carta da Receptividade

Algumas relações podem ser prisões que o colocam em acordos e realidades que já não fazem sentido para uma vida real e prospera. É momento de se libertar de amarras internas, mentais e externas. Apenas a conexão com os seus desejos verdadeiros o levará a trilhar uma trajetória transformadora.

Peixes – Carta da Criatividade

Criatividade é uma habilidade que precisa ser colocada em prática com as mãos e muitas vezes ensinada aos outros também. É o seu momento de criar e florescer por meio dela, pois isso atrairá os melhores aliados. Os resultados do seu trabalho e capricho serão compartilhados com muita prosperidade, luz e satisfação. Abra-se!

