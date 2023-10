Moeda das Olimpíadas pode valer R$ 20 mil? Numismata revela verdadeiro valor pago pelo item

Se você costuma colecionar moedas e está sempre atentado em itens raros, provavelmente já se deparou ao menos uma vez com as moedas olímpicas, elaboradas em homenagem aos Jogos Olímpicos de Verão 2016, que ocorreram no Rio de Janeiro. Mas você sabe quais são os valores reais destas moedas?

O TikTok ‘Numismática JF’ explicou que uma das moedas desse tipo mais comentada é a moeda que representa o Atletismo paraolímpico. Contudo, o valor de R$ 20 mil que costumam agregar a ela é irreal, segundo o especialista.

De acordo com o livro de moedas raras brasileiras, o item de 1 real que traz o desenho do Atletismo paraolímpico pode valer até R$ 280,00, mas para isso a moeda precisa conter um erro em seu reverso, mostrando o desenho invertido rotacionado à 90º na horizontal à direita em relação ao anverso.

Veja a explicação no vídeo a seguir:

Moeda rara: item de 1 real pode chegar em até R$ 8 mil se apresentar erro, explica especialista

Mesmo o uso de moedas e notas se tornando cada vez mais escasso, algumas pessoas ainda mantém o costume de guardar dinheiro no cofrinho.

Seja para economizar ou somente para manter um hobby, algumas destas pessoas acabam acumulando uma boa quantia, mas e se de uma hora para outra esse valor aumentasse… e muito?

Isso pode acontecer pois algumas moedas são consideradas raras e rendem um bom dinheiro, com colecionadores pagando uma boa quantia por este tipo de item.

O item que você confere abaixo, por exemplo, aparentemente não tem nada de especial à primeira vista. Esta moeda de 1 real foi cunhada em 2008 com uma tiragem de mais de 6 milhões de unidades. Contudo, sua escassez é possível graças a um erro de confecção.

Segundo o canal ‘RNF Coleções’, a moeda é uma ‘bifacial’, ou seja, possui os dois lados marcando o valor de 1 real e o ano de confecção.

Como possuem poucas unidades desse item, seu valor pode chegar em até R$ 8 mil reais no mercado de colecionadores.

Veja mais detalhes sobre o item:

