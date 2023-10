Essa poderosa oração aos Arcanjos pode te ajudar a ter uma boa semana

A semana pode se apresentar de forma desafiadora e muitas vezes vir carregada de expectativas ainda em seus primeiros instantes. Para proporcionar uma semana repleta de boas energias e proteção, você pode contar com a intervenção dos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel.

Por isso, antes de começar sua semana, faça as orações aos três Arcanjos e peça por uma semana abençoada e repleta de energias positivas.

Confira a oração de cada arcanjo:

Oração ao Arcanjo Miguel

“Príncipe Guardião e Guerreiro, defendei-me e protegei-me com Vossa espada, não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia”.

Oração ao Arcanjo Rafael

“Guardião da saúde e da cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meus corpos físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa Beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a Vossa Luz”.

Oração ao Arcanjo Gabriel

“Portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência, Arcanjo da Anunciação trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos”.

Oração aos três Arcanjos - finalização dos pedidos

“Que o Círculo de Luz e Proteção que emana de Vós me cubra, à minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda humanidade. Assim seja”.

