Elon Musk é um profeta? Listamos suas principais previsões sobre o futuro

Existem profetas? O pai de Tesla poderia ser um deles? Elon Musk se tornou uma das figuras mais controversas e virais na internet nos últimos tempos, disso não há dúvida.

Lembre-se que Musk é a pessoa mais rica do mundo. Por isso, e mais, ele está atualmente no centro das atenções. Suas polêmicas, a compra do Twitter e muito mais. No entanto, não podemos negar que ele tem uma visão única do mundo que o levou a criar algumas das empresas mais complexas e populares do planeta, como a SpaceX ou a Tesla Motors.

Em mais de uma ocasião, Elon Musk falou sobre o futuro da humanidade e hoje falaremos sobre isso.

Uma seleção de previsões de Elon Musk sobre o futuro

A extinção da humanidade é inevitável

Para Elon Musk é um fato que toda a raça humana está condenada, não apenas pelo que faz ao planeta, mas também pelo ritmo natural de vida de todo o Sol e do sistema de planetas que giram em torno dele.

Felizmente, Musk acredita que não tudo está perdido. Se a raça humana conseguir viagens interplanetárias, seria possível pensar que a espécie sobreviveria. A SpaceX, teoricamente, visa alcançar essa meta.

A raça humana chega a Marte em 2029

2029 — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2022

Derivado do ponto anterior, há apenas um mês Elon teve a graça de propor sua mais recente previsão sobre o momento em que a humanidade chegará a Marte. No ano de 2029.

Mas vale não se empolgar. Por exemplo, em 2016 ele previu que os humanos chegariam a Marte em 2026, mas agora mudou a data. Agora tudo indica que ele pode mudar seu cálculo novamente.

É possível que as Inteligências Artificiais nos matem no futuro

Elon Musk e Stephen Hawking tinham um ponto curioso em comum: a preocupação conjunta de que os avanços nos sistemas de Inteligência Artificial poderiam colocar em risco o futuro da humanidade se essas plataformas superassem as habilidades cognitivas dos humanos.

Mas também todos poderemos ser ciborgues

Em 2017 vimos como Elon Musk começou a se interessar por transformar a matéria das histórias de ciberpunk em uma realidade tangível. Estas foram as suas palavras naquela época:

“Com o tempo acredito que provavelmente veremos uma aproximação entre a inteligência biológica e a digital. É principalmente sobre largura de banda, a velocidade de conexão entre o nosso cérebro e a versão digital de nós mesmos”.

Hoje em dia vemos como o tema não foi abandonado. Em março de 2022, Musk detalhou alguns avanços de seu Teslabot chamado Optimus, onde ele busca encontrar a forma de transferir ou descarregar a personalidade de sujeitos nesses autômatos.

Embora pareça que falta muito para ver isso materializado como algo funcional e real.

Bônus: o que Elon deseja, uma Cybertruck em cada lar

Elon Musk Cybertruck

Em 2019, Elon Musk apresentou ao mundo a primeira caminhonete elétrica produzida pela Tesla Motors. Muitas pessoas naquele momento abriram suas carteiras e reservaram seu veículo. Mas a realidade é que a Cybertruck ainda não foi popularizada. Haverá uma em cada lar?

Pelo menos há esperança de recebê-la em 2023. "A produção do Cybertruck continua em andamento para o final deste ano, com as primeiras entregas previstas para 30 de novembro no Giga Texas", disse a companhia. "Muita gente está entusiasmada", disse Musk na chamada de divulgação de resultados do terceiro trimestre da Tesla.

Talvez um Tesla em cada lar. Sonhar é de graça.