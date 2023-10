Conheça os benefícios de comer espinafre todos os dias

benefícios do espinafre/ getty images

Comer espinafre vai além de ajudar a desenvolver músculos como o Popeye e cobrir sua dose diária de ferro. Embora estes sejam os benefícios mais conhecidos da folha verde, há muito mais que o espinafre pode fazer pelo seu corpo e pela sua pele!

Para que você o conheça a fundo, exploraremos a seguir alguns dos motivos pelos quais você deve considerar incluir essa nutritiva verdura em seu cardápio todos os dias. Confira!

Pele e cabelos mais saudáveis

O espinafre é rico em vitaminas A, C, K e ácido fólico, componentes que desempenham papel essencial na produção de colágeno, que ajuda a melhorar a textura da pele, deixando-a macia e radiante. Além disso, também são antioxidantes; por isso, retardam o envelhecimento, reduzindo as linhas de expressão e fortalecendo o crescimento dos cabelos.

Previne asma

Se você é um daqueles que luta contra a asma, o espinafre pode ser seu melhor aliado. Estudos demonstraram que os nutrientes que contêm, juntamente com a vitamina C, reduzem a inflamação das vias respiratórias, o que faz diferença no desenvolvimento desta condição.

Fortalece os músculos

Você está procurando aumentar sua força? Complemente a sua rotina de exercícios com uma alimentação rica nessas folhas verdes, pois são ricas em ferro e possuem proteínas que contribuem para o desenvolvimento muscular e melhoram o desempenho esportivo. Popeye sabia o que estava fazendo!

Ajuda com problemas digestivos

Comer espinafre todos os dias fornecerá a quantidade de fibra necessária para regular as funções intestinais, eliminando o inchaço e a indigestão. Além disso, por conter vitamina A, ajuda a manter a mucosa do estômago saudável e ainda combate e cura úlceras gástricas.

Previne o câncer

O espinafre, como muitos outros vegetais que contêm clorofila, tem a capacidade de bloquear certos agentes cancerígenos e até retardar o seu desenvolvimento. Incorpore este superalimento na sua rotina diária e proteja a sua saúde a longo prazo!

Combate a anemia

A anemia pode deixar você fraco e cansado, mas comer espinafre faz toda a diferença. São uma fabulosa fonte de ferro, essencial para a produção de glóbulos vermelhos e para a prevenção desta doença. Chega de fadiga constante!

Controla diabetes

Recomenda-se que quem sofre desta doença coma espinafre regularmente, pois contém baixo índice glicêmico, poucas calorias, muita fibra e antioxidantes que estabilizam os níveis de açúcar no sangue e melhoram a sensibilidade à insulina.

Especialistas em saúde recomendam comer espinafre todos os dias, incluindo uma a duas xícaras dessas folhas verdes em seus sucos, saladas ou como acompanhamento de seus pratos favoritos.

É importante lembrar disso!

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

