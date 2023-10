Carolina Herrera revela como o corte de cabelo errado pode prejudicar sua elegância

Carolina Herrera é uma das figuras mais influentes do mundo da moda, por isso cada vez que ela compartilha uma dica de beleza, a gente escuta e adota, já que a lendária estilista é um ícone de sofisticação e elegância. Recentemente, ela revelou o maior erro de cabelo que pode atrapalhar um visual e, nada mais é, do que manter o cabelo comprido.

Embora fios longos sejam, muitas vezes, sinônimo de força e cuidado, a realidade é que não favorece totalmente as mulheres com mais de 40 anos. Por isso, hoje vamos explicar com mais detalhes porque Carolina Herrera não recomenda esse estilo e quais cortes são melhores para ficar bonita e equilibrada.

Cabelo comprido: por que você deve evitá-lo depois dos 40?

O cabelo comprido é frequentemente associado à juventude, mas à medida que as mulheres amadurecem, mantê-lo intacto pode ter um efeito contraproducente na sua aparência geral. Com o passar dos anos, as madeixas tendem a ficar mais finas e sem volume, fazendo com que o comprimento excessivo pareça pouco ‘desleixado’.

Além disso, pode arrastar as características faciais para baixo, acentuando linhas de expressão e rugas.

3 cortes de cabelo para ficar elegante como Carolina Herrera

Segundo Carolina Herrera, o ideal é optar por cortes de cabelo mais curtos e estruturados. Estes podem adicionar volume e textura, criando uma aparência mais moderna. Aqui estão algumas opções que oferecem versatilidade, independentemente da sua idade:

Corte bob

Foto: long bob/ getty images

O corte de cabelo bob virou sinônimo de sofisticação e elegância. Existem diferentes estilos, do parisiense ao assimétrico; porém, sua principal característica é ser um penteado curto e reto, geralmente na altura da mandíbula ou um pouco mais alto. É extremamente versátil e pode se adaptar a diferentes tipos de cabelo e formatos de rosto.

Pixie

Foto: pixie/ getty images

Se você procura um look ousado e moderno, o pixie é a opção ideal, pois se caracteriza por ser bem curto nas costas e nas laterais, deixando um pouco mais de comprimento na parte superior. É tão ousado e cheio de personalidade que pode realçar os traços faciais sem exigir muita manutenção, sendo uma ótima opção para mulheres que desejam um look fresco e descomplicado.

Médio em camadas

Foto: médio em camadas/ getty images

Mas se o cabelo curto não te convence, experimente um corte de comprimento médio com camadas suaves e graduadas. Eles irão adicionar movimento e volume ao seu cabelo, criando uma aparência mais jovem. Geralmente é aproximadamente na altura dos ombros ou um pouco mais baixo. O melhor? Você pode estilizá-lo de várias maneiras e é adequado para a maioria dos formatos de rosto e tipos de cabelo.

Além de escolher o corte certo, é importante levar em consideração a cor do cabelo. Carolina Herrera sugere optar por tons mais naturais e suaves, evitando cores muito marcantes ou contrastantes. Tons quentes, como morenas e loiras douradas, costumam ser boas escolhas para iluminar o rosto e adicionar calor ao visual geral.

Em resumo, é essencial adaptar o estilo e a aparência à medida que amadurecemos, ao seguir os conselhos de Carolina Herrera é possível realçar a beleza natural e sentir-nos confiantes em qualquer ocasião.

