As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (30), segundo o tarot Foto ilustrativa (Reprodução: Pexels)

Mais uma semana começou e para dar o primeiro passo da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o seu signo. As revelações desta segunda-feira (30) são para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você sentirá uma energia exploradora nesta segunda-feira (30), Sagitário, o que não significa necessariamente que precisa fazer algo radical para se sentir bem. Em linhas gerais, o tarot te aconselha a buscar alternativas que te façam sair de sua zona de conforto, pois isso te dará não apenas uma sensação de liberdade como também te renovará.

Capricórnio

É hora de focar mais em suas metas e objetivos de vida, Capricórnio, e isso inclui o fato, por exemplo, de ter que redefinir a sua rota para o futuro. Analise cada campo de sua vida e assim verá como algumas coisas talvez já não fazem tanto sentido. Confie em sua intuição para definir o caminho que quer seguir.

Aquário

Não apenas a comunicação te “salvará” no dia de hoje, Aquário, mas sim a comunicação clara e assertiva. Você tem tudo para atingir seus objetivos, mas precisará compartilhar sua mensagem de forma efetiva, além de criar conexões mais profundas.

Peixes

Você pode se sentir um pouco sensível neste novo dia, Peixes, e ao mesmo tempo empático, o que traz consequentemente uma ótima oportunidade para auxiliar os demais. Saiba que essa iniciativa será bastante positiva para a sua vida.

