As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (30), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

Mais uma semana começou e para dar o primeiro passo da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o seu signo. As revelações desta segunda-feira (30) são para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Hoje é um ótimo dia para focar em suas metas a longo prazo e também em sua parte financeira, Leão, lembrando que sobre este último a ideia é se organizar e não sair gastando sem pensar. Em linhas gerais, você chegará longe, mas precisa acreditar mais em seu potencial e se dedicar para que as coisas avancem.

Virgem

Quando falamos sobre Virgem, você sentirá uma necessidade enorme de buscar e estar em paz nesta segunda-feira (30). Visto isso, procure alternativas que te ajudem a atingir tal objetivo como fazer uma meditação, tomar um banho relaxante, etc.

+ Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Libra

Assim como revelado para outros signos, quando falamos sobre Libra, a comunicação será um de seus pontos mais fortes neste início de semana, então, aproveite esta fase para criar maiores e melhores conexões. Lembre-se, por fim, de exercer uma escuta empática e entender o lado do outro.

Escorpião

Sua intuição estará mais forte do que nunca neste novo dia (30) e isso pode te servir não apenas para definir qual caminho deseja seguir como também identificar pessoas nocivas em sua jornada, fique atento aos sinais.

Por fim, o tarot revela que por mais que situações complexas apareçam em seu caminho, você poderá enfrentá-las.

+ Leia também mais algumas recomendações de conteúdos de nosso site: