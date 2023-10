10 ações simples que podem contribuir com o seu bem-estar Imagem: Pexels/Los Muertos Crew

Por vezes, queremos encontrar atividades complexas ou respostas mirabolantes para se sentir bem. Contudo, segundo Carolina Chagas, especialista em espiritualidade que escreve para ‘O Globo’, algumas ações simples do dia-a-dia podem contribuir para o seu bem-estar.

Veja 10 delas:

Aprecie o que você tem

Muitas vezes não nos damos conta que as coisas simples da vida também são importantes, como roupa limpa no corpo, dar risada com os bons amigos, entre outras coisas.

“A vida dá muito mais certo do que errado. Esteja atento à imensa quantidade de acontecimentos que ocorrem conforme o previsto todos os dias em sua vida”, diz Carolina.

Cultive bons hábitos

Também é importante cuidar do corpo para que ele não adoeça, se alimentando bem e se movimentando, principalmente.

“Ao nascer você ganhou uma máquina perfeita que te permite ser quem você é, seu corpo. Cuide dele”, indica a especialista.

Verbalize o que sente

“As pessoas não sabem o que você está sentindo. Diga a elas se está feliz, se as ama, se não gostou de algo. Isso vai evitar más interpretações e tornar sua vida mais simples”.

Outras destas ações simples para você aplicar na sua vida diariamente são:

Divirta-se;

Se desenvolva;

Julgue menos, pergunte mais;

Escute as pessoas;

Cuide do seu sono;

Leia ficção;

Agradeça.

