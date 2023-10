Os signos que até tentam, mas não escondem a implicância com alguém

Alguns signos do zodíaco podem tentar não revelar suas implicâncias com alguém, mas falham bastante, pois acabam transparecendo.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano tenta manter as emoções controladas e até disfarça por um tempo, mas isso não dura muito. Logo ele prefere se afastar e deixar claro para as pessoas que ama seu desconforto ou desconfiança, respondendo até de forma explosiva se for provocado.

Leão

O leonino é de personalidade forte. Por isso, ele pode aparentar que não está afetado por alguém que não gosta, mas logo deixará seu descontentamento público para que os outros compreendam suas intenções, principalmente o foco da sua implicância.

Virgem

O virginiano é cauteloso, mas tem uma malicia especial com quem não gosta e isso logo é percebido pelos outros. Ao ser passivo agressivo, ele não consegue esconder a implicância e pode ter planos para que evidenciar o defeito desse alguém para os outros também.

Sagitário

O sagitariano gosta de ser amigo de todos, mas também não encara a falsidade por muito tempo. Por isso, ele logo irá demonstrar que não tem tanta confiança com alguém, confrontando se seus limites forem ultrapassados.

