Benefícios de dormir com tranças que vão transformar seu cabelo

Se você é daquelas que acha que ir para a cama com o cabelo preso é uma má ideia, após conhecer os benefícios de dormir com tranças pode mudar de ideia. Hoje compartilhamos com vocês os principais motivos pelos quais essa prática não só fará você parecer ondas de sereia ao acordar, mas também cuidará da saúde do seu cabelo de uma forma surpreendente.

Quer saber mais sobre esse truque de beleza? Continue lendo até o final!

Evita que seu cabelo fique emaranhado

Você odeia acordar com cabelos emaranhados e rebeldes? As tranças são a sua solução. Ao manter o cabelo preso à noite, você evitará os nós irritantes que se formam quando nos movemos enquanto dormimos. Diga adeus à batalha com o pente!

Facilita na hora de dormir

Uma das melhores coisas sobre as tranças é que os cabelos ficam alinhados; O segredo é prendê-los e amarrar apenas na ponta. Esqueça os fios no rosto e desfrute de uma noite de sono ininterrupta!

Evita quebras

A fricção constante do cabelo no travesseiro pode causar quebra e danos ao fio. Ao trançá-lo antes de dormir, você protege seus cabelos desse agente mecânico. Cabelos mais fortes e saudáveis esperam por você!

Previne o frizz

Outro benefício de dormir com tranças é que ao manter os cabelos no lugar durante a noite, você evitará a exposição à umidade devido ao frizz e à estática devido ao movimento. Acorde com o cabelo macio e maleável, sem nenhum fio fora do lugar!

Protege contra pontas duplas e ressecamento

O atrito é uma das piores coisas para a saúde do cabelo, pois não só causa frizz, mas também enfraquece as pontas e faz com que o cabelo pareça opaco e sem vida. Ao mantê-lo alinhado e protegido durante a noite, você evitará esses problemas.

Cria ondas no cabelo sem calor

Quer dar um toque de glamour ao seu cabelo sem danificá-lo com a temperatura dos modeladores ou chapinha? Dormir com tranças é a resposta. Ao desfazê-los pela manhã, você obterá cabelos ondulados naturais e bonitos, além de cada mecha ficar muito melhor definida se usar um gel, mousse ou spray.

Há muitos benefícios em dormir com tranças, mas é preciso lembrar que para que esse penteado faça parte da sua rotina noturna com os cabelos, é preciso ter cuidado para não fazê-lo com os fios molhados, aplicar um tratamento do meio para as pontas, não os apertar muito e usar elásticos macios. Por trás desses segredos, você encontrará o cabelo dos seus sonhos!

