Sofía Vergara mostra como combinar o body mais elegante e sexy que oculta qualquer ‘pneuzinho’ aos 50

Sofía Vergara A famosa atriz colombiana exibiu sensualidade e elegância com este bodysuit (@sofiavergara/Instagram)

Sofía Vergara não é apenas uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas que chegaram a Hollywood para triunfar, ela também se tornou um ícone da moda.

E aos 51 anos ela encanta com cada look elegante e sexy que ela usa, impondo tendências e moda para mulheres de 50 ou mais.

Recentemente a famosa usou o body mais sexy e elegante com decote bardot e mangas compridas que destaca a silhueta e disfarça qualquer pequeno volume, dando-lhe cintura fininha.

Sofia destacou que se trata do bodysuit da sua nova coleção de outono do Walmart e o usou em três tons extremamente sofisticados e que combinam com tudo, bege, branco e preto, e também disse como combiná-lo.

Como usar o body que Sofía Vergara usou com elegância e sensualidade

Bodysuit com jeans

Nada mais elegante, confortável e moderno do que usar este design de body com jeans, seja mom jeans, skinny, bota larga, qualquer um que você escolher combinará muito bem.

Se quiser aumentar a sua elegância, pode completar com uns saltos altos, ou se quiser conforto, opte por sandálias baixas ou tênis brancos.

Body com shorts

Você também pode combinar este tipo de roupa dos anos 50 com uma bermuda , se for de jeans sem rasgos ou desbotada, ou pode ser de couro para mais elegância.

Para completar este visual, você pode usar saltos, botas, botas altas ou sandálias baixas e exibirá sensualidade e classe.

Bodysuit com saia

Saia também é uma ótima opção para usar com esse tipo de body que Sofia Vergara usou.

Pode ser uma saia de couro curta ou midi, com qualquer uma das duas opções você ficará bem e parecerá moderna e elegante.

Bodysuit com calça palazzo

Você também pode combinar esta peça que oferece cintura com uma calça palazzo que é extremamente elegante e tem corte alto.

Assim você conseguirá uma cintura ainda mais fina e exibir classe, especialmente se completar o visual com saltos.