Quem tem quer de novo: veja os perfumes masculinos mais clássicos de todos os tempos

Se você se apaixonou pelo mundo da perfumaria e sempre que pode adiciona um novo aroma ao seu acervo, você provavelmente já se deparou com aquelas fragrâncias obrigatórias, que toma homem deve possuir ao menos alguma vez na vida.

O problema (ou solução) é que muitas dessas fragrâncias são verdadeiros clássicos, e se você conhecê-la ao menos uma vez, sempre vai querer ter uma guardada.

Confira as fragrâncias masculinas mais clássicas de todos os tempos.

212 Men - Carolina Herrera (1999)

As notas de topo são: Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são: Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Incenso, Madeira Guaiac, Vetiver e Ládano.

Malbec - O Boticário (2004)

As notas de topo são: Cedro da Virgínia, Incenso, Pimenta, Lima, Mandarina, Cassis, Limão de Amalfi, Folha de Violeta, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Cedro, Patchouli e Sândalo. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Âmbar, Benjoim e Almíscar.

1 Million - Paco Rabanne (2008)

As notas de topo são: Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são: Canela, Notas Especiadas e Rosa. As notas de fundo são: Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

Homem - Natura (1997)

As notas de topo são: Gengibre, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são: Maçã, Pera e Pêssego. As notas de fundo são: Cedro, Almíscar e Sândalo.

Acqua di Giò - Giorgio Armani (1996)

As notas de topo são: Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são: Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Alecrim, Jacinto, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli e Âmbar.

Ferrari Black - Ferrari (1999)

As notas de topo são: Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são: Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Almíscar e Cedro.

