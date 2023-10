Os signos que podem confundir intenções amorosas e de amizade

Quando se trata de amor e amizade, alguns signos do zodíaco podem ter aproximações que confundem as pessoas sobre suas verdadeiras intenções.

Confira quais são:

Áries

O ariano está acostumado a ser quem dá o primeiro passo para se aproximar das pessoas, mas alguns podem não saber se isso se dá como uma inciativa amorosa ou de amizade. Quando se trata de algo mais voltado para o coração, é possível que esse signo tome atitudes para que o outro compreenda rápido.

Gêmeos

O geminiano pode ser do tipo que corteja com as palavras e se comunica bastante com as pessoas, o que pode ser visto como um sinal de interesse para ser amigo ou algo mais. Ele gosta de se envolver nos assuntos e dedica sua atenção ao outro, que nem sempre compreende suas verdadeiras intenções.

Sagitário

O sagitariano gosta de se envolver com as pessoas as conhecendo de verdade e criando uma conexão que nem sempre fica clara no início. Isso faz com que as pessoas se confundam e, quanto mais tempo passam juntos, mais as intenções podem ficar misturada. É mais fácil compreender a verdade quando eles decidem ser diretos.

Peixes

O pisciano gosta de explorar conexões mais sentimentais e que podem se abrir para a discussão de assuntos profundo e que revelam vulnerabilidades. Quando isso acontece, as pessoas podem confundir esse passo como amizade ou algo mais. Abrir o coração é importante para eles e o desenrolar da situação pode ser mais lento.

